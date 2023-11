Direktbank N26 will es 2024 in Gewinnzone schaffen

Die deutsche Smartphone-Bank N26 hofft, bald profitabel werden. In der zweiten Jahreshälfte 2024 werde man zumindest in einigen Monaten unterm Strich Geld verdienen, kündigten die beiden aus Österreich stammenden N26-Gründer Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal in Berlin an. Im Jahr 2022 waren die Zahlen noch tiefrot.