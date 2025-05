Victoria Hudson in China gegen die Weltelite

Victoria Hudson bestreitet erstmals ein Meeting in China. Im Vorjahr hatte sie ihre Einladung ins „Reich der Mitte“ wegen einer Erkrankung absagen müssen. Jetzt freut sie sich riesig auf die Diamond League in Keqiao, zumal es dort auch in dem 40.000 Zuschauer fassenden, hochmodernen Stadion heuer erstmals im Frauen-Speerwurf um Punkte für die Qualifikation fürs Finale in Zürich am 27./28. August geht. Neben Keqiao haben die Speerwerferinnen in Rabat (25. Mai), Oslo (12. Juni) und Lausanne (19. August) die Chance, sich für das Finale mit nur sechs Athletinnen zu qualifizieren.