„Beispiellose Hetze“ gegen Bundesliga-Schiri

„Fußball ist ein Sport voller Leidenschaft und lebt von Emotionen - gerade in der entscheidenden Phase der Meisterschaft, wenn es um alles geht, geht es heiß her und ist es emotional. Doch was sich in den vergangenen Tagen in Zusammenhang mit einem ÖFB-Schiedsrichter ereignet hat, überschreitet jegliche Grenze des Akzeptablen und ist in keinster Weise zu rechtfertigen“, schreibt der Verband in einer Aussendung.