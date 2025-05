Schweizer Soldat rammt Auto von 19-Jähriger

Nicht der erste Zwischenfall

Der Unfall ereignete sich im Rahmen der internationalen Übung „TRIAS25“ – und er war nicht der Erste. Am Mittwoch landeten ebenfalls zwei Schweizer Soldaten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Spital. Die beiden hatten einen Waldbrand in Allentsteig löschen wollen. Bereits am Dienstagabend war – ebenfalls – ein Schweizer (19) von einem gepanzerten Räderfahrzeug erfasst worden, als er in einem Schlafsack genächtigt hatte.