Unbekannter schlug mit Bierkrug auf Kopf von Mann

Zum Vorfall kam es am Donnerstag gegen 22.20 Uhr in einem Lokal in der Nähe der Silvrettaseilbahn in Ischgl. Dort dürfte ein Streit zwischen mehreren Gästen ordentlich aus dem Ruder gelaufen sein. Wie die Polizei mitteilt, soll dabei ein bislang unbekannter Täter einem Deutschen (42) mit einem Bierkrug gegen den Kopf geschlagen haben.