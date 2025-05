Spanisches Königspaar kommt nach Österreich

Diese ist am 11. Mai geplant. Die Spanierinnen und Spanier waren eine der ersten größeren Häftlingsgruppe in Mauthausen. Im Zuge des Einmarsches Deutschlands in Frankreich waren Zehntausende spanische Bürgerkriegsflüchtlinge, die in französischen Gefängnissen saßen, in deutsche Gefangenschaft geraten. Ungefähr 7000 von ihnen wurden in die Konzentrationslager Mauthausen und Gusen gebracht, etwa zwei Drittel starben in der Mordmaschinerie. Die knapp 22000 Spanierinnen und Spanier, die überlebt hatten, konnten Österreich nach der Befreiung erst spät verlassen, da in ihrem Heimatland nach wie vor das Franco-Regime an der Macht war.