„Baumi“ ist „unglaublich stolz“ auf großen Bruder

„Saison ist historisch“

Nicht unmöglich, dass hingegen der Ältere in der Titel-Statistik weiter davon zieht. Christoph holte mit Leipzig 2023 wohl den deutschen Super-Cup, Meister wird er heuer aber sicher nicht mehr. Bei Dominik ist das nicht in Stein gemeißelt, das Double weiterhin durchaus realistisch. In der Meistergruppe fehlen auf Platz drei liegend nur drei Zähler auf die Tabellenführung. Nach zuletzt starken Vorstellungen gegen Salzburg wird den „Wölfen“ auch das Double zugetraut. Ins Auge gefasst haben dies die frisch gebackenen Cupsieger. „Wir haben nichts mehr zu verlieren, unsere Saison ist historisch. Natürlich streben wir nach dem Höchsten, das ist der Meistertitel. Wenn es nicht klappt, haben wir trotzdem eine hervorragende Saison gespielt“, meinte Baumgartner.