Zuckerberg pumpt Milliarden in KI-Rechenzentren

Mehr Milliarden für Rechenzentren

Für die großen KI-Pläne braucht Meta enorme Computerleistung – und nimmt immer mehr Geld in die Hand, um sie auszubauen. Meta schätzt nun, in diesem Jahr 64 Milliarden bis 72 Milliarden Dollar (bis zu 633,08 Mrd. Euro) für Investitionen vor allem in Rechenzentren auszugeben. Bisher lag die Spanne bei 60 Milliarden bis 65 Milliarden Dollar. Die Erhöhung geht allerdings zum Teil auch auf erwartete Preiserhöhungen durch die Importzölle von Präsident Donald Trump zurück, wurde bei einer Telefonkonferenz mit Analysten deutlich.