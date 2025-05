140 Millionen Euro teurer Umbau wurde durchgezogen

Seit 1. April läuft die Produktion

In den vergangenen Monaten wurde das Projekt dann auch in die Tat umgesetzt. Die sogenannte „PM11“, wie die zweite Anlage in Laakirchen heißt, wurde ebenfalls umgebaut. Kostenpunkt: 140 Millionen Euro. Die neue Anlage ist jetzt eine der fortschrittlichsten in Europa, lässt man wissen. Die Kapazitäten für nachhaltige Verpackungspapiere wurden dank dieses Schritts erweitert: Denn seit 1. April werden auf dieser Anlage Wellpappenrohpapiere hergestellt.