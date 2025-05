Tennis-Profi rastet aus – nun droht Mega-Sperre

Entschuldigung folgte

Immerhin: Wenig später entschuldigte sich Gulin in einem Video. „Es war ein langes Match und in der Hitze des Gefechts. Ich dachte, mein Gegner und der Schiedsrichter waren gegen mich. Ich konnte meine Emotionen in einem wichtigen Moment nicht kontrollieren und ich entschuldige mich für die Geste und die Worte, die ich gesagt hab“, so der Tennis-Rüpel.