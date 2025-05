Erster Kuss mit Benny Blanco endete mit Ausschlag!

Herzklopfen, Nervosität und Flecken

Blanco enthüllte: „Kurz darauf sah ich sie an und dachte: ,Ich muss dieses Mädchen küssen.‘ Und ich habe sie sofort geküsst.“ Und auch die ,Only Murders In The Building‘-Darstellerin gab zu: „Es war ein sehr schöner Kuss.“ Dann fügt Blanco noch hinzu, was dabei genau passiert ist: „Ihr Herz begann sofort zu rasen, sie bekam einen Ausschlag im Gesicht und war so nervös.“