Direktbank N26 kooperiert jetzt mit Bitpanda

Kryptoprodukte sind laut dem N26-Gründer für viele auch oft der Einstieg in die Geld- oder Vermögensveranlagung. „Kryptoprodukte sind für viele Leute die erste Erfahrung mit Trading“, so Stalf: „Wir sehen, dass das eine gute Assetkategorie ist, um die Leute an das Thema heranzuführen“. In Mitteleuropa liege der Fokus bei Sparprodukten weiter auf dem Sparbuch, was in einem Niedrigzinsumfeld und vor dem Hintergrund der steigenden Inflation problematisch sei. „Eigentlich müsste man sich viel stärker überlegen, ob man nicht auch anders für sein Alter vorsorgen kann“, so Stalf.