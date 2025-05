Meloni beklagt „beschämende sexistische Angriffe“

„Programm vollständig umsetzen“

„Ich möchte das Programm der Mitte-Rechts-Koalition vollständig umsetzen und den Wählern vorstellen, was wir in diesen Jahren umgesetzt haben“, sagte die Politikerin am Freitag. Die Themen, nach denen das Programm bewertet werden soll, seien Wirtschaft, Migration, Sicherheit, Familienförderung, institutionelle Reformen, Familienförderung, Außenpolitik und Arbeit. Dank der Arbeitsmarktpolitik ihres Kabinetts habe die Beschäftigung in Italien zugenommen.