Wie Cyberkriminelle Ihre Handy-Geldbörse kapern

Kontaktloses Bezahlen nutzt die Funktechnologie NFC: Entsprechend ausgestattete Bankomatkarten, Handys oder Smartwatches geben an den zahlreichen Terminals im Handel die Bankverbindung für die Transaktion bekannt, ohne dass man die Karte tatsächlich in ein Lesegerät steckt. Bei kleineren Beträgen ist nicht einmal ein PIN-Code nötig. Neuer Schadcode aus China, der Android-Smartphones ins Visier nimmt, macht sich diese Bequemlichkeit zunutze und „kapert“ die digitalen Geldbörsen der Opfer, indem eine Kopie auf einem Smartphone der Angreifer erstellt wird. Damit räumen Kriminelle das Konto leer. Wer nicht zum Opfer werden will, sollte einige Sicherheitsvorkehrungen treffen.