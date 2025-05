„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Der etwa sieben Monate alte Hasi von Hasner wurde in der Hasnerstraße in Linz gefunden. Leider hat sich kein Besitzer gemeldet, weshalb er nun auf einen neuen Platz vermittelt wird. Er wurde im Tierheim kastriert und ist nun bereit, zu einer Kaninchendame zu ziehen. Momentan lebt er in Innenhaltung, könnte aber nach Eingewöhnung auch in einem Außengehege gehalten werden. Tel.: 0732/247887.