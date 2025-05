Rund  336.000 Österreicher gelten „absolut arm“

Keine Fortschritte bei Armutsbekämpfung im Ländle

Was die Zahlen im Ländle angeht, bleibt Vorarlberg sowohl bei der reinen Armutsgefährdung als auch bei der Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung deutlich abgeschlagen auf dem vorletzten Platz aller Bundesländer, nur Wien ist noch schlechter aufgestellt. Man hat in etwa wieder das Niveau des Jahres 2014 erreicht (16,6 Prozent Armutsgefährdung und 20,1Prozent Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung). „Das bedeutet, dass man in Vorarlberg bei der Armutsbekämpfung in zehn Jahren kaum vorangekommen ist und die hehren Ziele sowohl im Regierungsprogramm 2014 als auch in dem von 2019 deutlich verfehlt hat“, kritisiert der Sprecher der Armutskonferenz.