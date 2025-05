Mit hartgekochten Eiern und Leberkäs gen Himmel

Viel heller scheinen die Stirnlampen der Tausenden Wanderer. Genau zu Mitternacht am Dreinageltag — der zweite Freitag nach Ostern — beginnen sie ihre Fußwallfahrt über vier Berge hier, am Magdalensberg. Wer den Vierbergelauf dreimal zu Ende geht, so heißt es, der kommt in den Himmel.