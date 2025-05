„Alles erfunden“: Halbes Jahr unschuldig in U-Haft

Mit Handschellen und begleitet von fünf Justizwachbeamten werden zwei jungte Männer zum Verhandlungssaal 101 gebracht. Hört man den Anklagevortrag der Staatsanwaltschaft, könnte man das durchaus als angebracht empfinden. Der 30- und der 23-Jährige sollen einen Geschäftsmann am 13. September 2024 in seinem Büro in Wiener Neustadt (NÖ) überfallen haben. Einer hätte dem Opfer eine Pistole in den Mund gesteckt, der andere ein Messer an den Hals gehalten. Gefordert hätten sie 150.000 Euro.