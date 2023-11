Keine „Klima-Terroristen“

Nein, man muss die Klima-Kleber wahrlich nicht mögen. Kann sie dafür kritisieren, dass sie mittlerweile den eigenen Aktionismus über das tatsächliche Anliegen zu stellen scheinen. Sich grün ärgern über ihr Ignorieren der Tatsache, dass sie mit ihren Protesten mehr Schaden als Nutzen anrichten. Indem sie in moralischer Selbstüberhöhung inmitten und gegen eine Gesellschaft demonstrieren, in deren Köpfen die Brisanz des Klimawandels ohnehin angekommen ist, wie eine Studie nun zeigt. Anstatt sich auf Politiker zu konzentrieren, denen sie so nur als willkommener Spielball dienen, an dem man vermeintliche Stärke zeigen kann.