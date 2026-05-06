Nächster Gemeinde droht wegen Pools Wassermangel

Erste Bäche trocknen aus, Quellen und Brunnen liefern weniger Wasser. Die Dürre hat unser Land fest im Griff. Denn außer ein paar „Spritzern“ ist derzeit kaum Regen in Sicht. Zusätzlich verschärft wird die Lage durch Poolbefüllungen und Gartenbewässerungen. Nun geht ein weiterer Bürgermeister in die Offensive.
„Bitte verzichten Sie auf Rasensprengen und unnötigen Wasserverbrauch!“ – Ralf Rosenegger, Ortschef von Aschach a.d. Steyr (Oberösterreich), ruft seine Bürger zum Wassersparen auf. Während wegen der anhaltendenden Trockenheit der Grundwasserstand rund um den Steyrfluss stark sinkt, stieg nämlich der Wasserverbrauch im Ort um das Doppelte. Grund: Poolfüllungen und Gartenbewässerungen.
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