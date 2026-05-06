Nächster Gemeinde droht wegen Pools Wassermangel

Erste Bäche trocknen aus, Quellen und Brunnen liefern weniger Wasser. Die Dürre hat unser Land fest im Griff. Denn außer ein paar „Spritzern“ ist derzeit kaum Regen in Sicht. Zusätzlich verschärft wird die Lage durch Poolbefüllungen und Gartenbewässerungen. Nun geht ein weiterer Bürgermeister in die Offensive.