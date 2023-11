Warum es bei den Metallern nur Verlierer gibt

Seit dem Nachmittag bestreiken einige Tausend Mitarbeiter mehrere voestalpine-Standorte für 24 Stunden. Am MIttwoch folgen z.B. Magna in der Steiermark, der Reigen geht dann in allen Bundesländern weiter. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass weit über 200 Betriebe (darunter vor allem die großen, die in Summe etwa 90.000 Mitarbeiter haben) mitmachen werden.