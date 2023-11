Mikl-Leitner: „Ich erwarte Reaktion der Regierung“

Antisemitische Vorfälle sind bei uns dramatisch im Steigen. Sie wollen hier ein härteres Vorgehen.

Ja, es braucht strengere Sanktionen und Regeln. Das ist leider Thema Nummer 1 aktuell. Seit dem Hamas-Terror ist etwas in Bewegung. Und ich erwarte mir von allen Religionsgemeinschaften, auch von der islamischen, dass man sich von Antisemitismus distanziert und Überzeugungsarbeit in diesem Bereich leisten. Sowohl in Moscheen als auch in Schulen. Weil wir die Entwicklung von Gegengesellschaften in unserem Land nicht akzeptieren.