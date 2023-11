Kickl für Asylstopp: „Meine Obergrenze ist Null!“

Flüchtlinge in Grundversorgung: Kickl kontert ÖVP-Vorwurf

Den Vorwurf der ÖVP, dass unter seiner Regentschaft als Innenminister mehr Flüchtlinge in Grundversorgung waren, konterte Kickl so: „Die Zahlen stimmen, nur ist ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker ein Verdreher von Tatsachen. Man muss den Menschen erklären, was die Grundversorgung ist. In die Grundeversorgung tritt jemand ein, bei dem ein Asylverfahren aufgenommen wird. Und jeder Einzelne in dieser Grundversorgung 2018, hat auf seinem Etikett Joahnna Mikl-Leitner oder Wolfgang Sobotka (Kickls-Vorgänger als Innenminister, Anm.) stehen . Alle dieser Herrschaften habe ich von meinen Vorgängern geerbt. Das sind jene, die 2015 beim Grenzsturm hereingekommen sind und von meinen Vorgängern ins Asylsystem aufgenommen wurden.“