„Mir ist wurscht, wo Asylverfahren stattfinden“

Der Politologe Anton Pelinka, der unverdächtig ist, ein Konservativer zu sein, meinte in der „Kleinen Zeitung“, dass Sie sich die Frage gefallen lassen müssen, was Sie unterscheidet von der Kickl-FPÖ? Wo liegt der Unterschied in der Sozialpolitik zwischen dem FPÖ-Slogan „Unser Geld für unsere Leut“ und Ihrer Politik?

Wir haben am Parteitag 300 Seiten vorgelegt mit durchgerechneten Modellen. Das unterscheidet uns - denn so was gibt es bei Herbert Kickl nicht. Die FPÖ hat keine Konzepte und keine Verbesserungsvorschläge. Die FPÖ ist mitverantwortlich für die Niederschlagung der Sozialeinrichtungen und Krankenkasse. Kickl war in der Regierung, als die FPÖ-Sozialministerin behauptet hat, 150 Euro im Monat reichen zum Leben. Er ist mitverantwortlich für diese Periode der Abrissbirne.