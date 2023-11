„Ein Asyl-Kodex ohne Gesetz ist nur ein PR-Gag“

Tägliche Pro-Palästina-Demos samt antisemitischer Parolen, ein rasanter Anstieg an Arbeitslosigkeit unter jungen Ausländern - Österreichs Asylpolitik steht derzeit auf dem Prüfstand. Jetzt wagt die regierende Volkspartei in Vorarlberg einen umstrittenen Vorstoß. „Vorarlberg-Kodex“ nennt sich dieser. Das Land verlangt von Flüchtlingen eine Bestätigung per Unterschrift, dass sie unter anderem Deutschkurse besuchen und gemeinnützige Arbeit leisten müssen. Bei Verstößen gibt es Kürzungen von Sozialleistungen.