Urlaubsfrust für 13.000 Euro: „Mega war nur Preis“

„Wir wollten einen Traumurlaub erleben und sind in einem Albtraum aufgewacht“, erzählt Sonja Rois (58). Die Mühlviertlerin aus Niederwaldkirchen hatte gemeinsam mit ihrem Mann Heinrich (57), Sohn Rene (23) und ihrer Stiefmutter (76) Mitte September einen zweiwöchigen Urlaub auf Mallorca gebucht. Gesamtpreis: 12.918 Euro. Im Vorfeld hatte man ein Reisebüro in Rohrbach aufgesucht, denn man hatte sehr genaue Vorstellungen. „Wir wollten ein Hotel direkt am Strand, eine Abendunterhaltung und Geschäfte, Boutiquen und Bars in der Nähe“, erzählt Sonja Rois.