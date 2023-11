Roboter sind uns Menschen (noch) unterlegen

Noch kein überzeugendes Gesamtpaket

Gemeinsam mit zwei weiteren Forschern hat Riener nach den besten Robotern gesucht und sie mit Menschen verglichen. Das Ergebnis wurde am Dienstag in der Fachzeitschrift „Frontiers in Robotics and AI“ veröffentlicht. Die Forschenden konzentrierten sich auf sogenannte humanoide, also menschenähnliche Roboter. Verglichen wurden die Roboter anhand von Funktionen wie der Fortbewegung und ihren zugrunde liegenden Strukturen, wie den Muskeln beziehungsweise Motoren.