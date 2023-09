Wie Roboter unsere Kellner eiskalt abservieren

Kellner sind Mangelware. Und das nicht nur, wenn man dringend ein zweites Bier bestellen will. Kein Wunder, dass viele Wirte bei der Suche nach Aushilfe in die technologische Trickkiste greifen. Die „Krone“ hat sich ein besonders charmantes Beispiel für die Symbiose aus Mensch und Maschine in Niederösterreich angesehen.