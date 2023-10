„Bewohnerin wollte zurück in das brennende Haus“

„Ich bin wirklich froh, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen bin“, sagt Ingrid Jöbstl am Tag danach hörbar erleichtert. Die 58-jährige Weststeirerin war in Wies mit ihrem Fahrrad gerade am Heimweg von der Nachmittagsschicht, als sie kurz nach 22 Uhr auf ihrer üblichen Route Ungewöhnliches bemerkte.