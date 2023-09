Kritik an Drohneneinsatz von New Yorker Polizei

Anlässlich von Straßenfesten im Stadtteil Brooklyn hat die New Yorker Polizei am Wochenende auch auf Überwachungsdrohnen gesetzt. Im Fokus standen Menschenmengen, die sich zu J‘ouvert versammelten. Das Fest hat seinen Ursprung in der Karibik, in New York feiert die karibischstämmige Diaspora rund um den Karnevalsumzug zum West Indian American Day am Montag die Emanzipation von der Sklaverei.