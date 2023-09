Grazer Juwelierin: „Ich hab mich tot gestellt“

Erfolg für die steirische Polizei: Wie die „Steirerkrone“ bereits gestern berichtete, wurde ein Überfall auf eine Grazer Juwelierin geklärt. Christa Reiter war 2009 von drei Tätern in ihrem Geschäft am Jakominiplatz überfallen worden: Einer hielt ihr ein Messer an den Hals und drängte sie ins Büro. „Ich hab mich so erschrocken. Mein erster Gedanke war: Was wird die Familie ohne mich machen?“, erinnert sich die heute 78-Jährige an den Horror-Tag zurück.