So viel kostet Familienspaß auf Wachauer Volksfest

Am Donnerstag wurde das traditionelle Wachauer Volksfest feierlich eröffnet. Noch bis 3. September laden über 100 Aussteller in den Kremser Stadtpark - von actionreichen Fahrgeschäften über vielfältige Spielstände bis zu einem großen kulinarischen Angebot. Der ganze Spaß ist natürlich nicht umsonst. Wie viel kostet nun ein Tag am Wachauer Volksfest für eine vierköpfige Familie? Die „Krone“ hat für Sie ein wenig nachgerechnet.