KI aus Wien hilft bei Kampf gegen Fake-Shops

Mithilfe Künstlicher Intelligenz aus Österreich will der Freistaat Bayern den Kampf gegen betrügerische Internet-Händler verstärken. Am Donnerstag unterzeichnete der bayrische Justizminister Georg Eisenreich in München eine Kooperationsvereinbarung mit dem Austrian Institute of Technology (AIT). Gemeinsam mit der Zentralstelle Cybercrime Bayern sollen die AIT-Experten den sogenannten Fake-Shop-Detector weiterentwickeln.