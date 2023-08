Tinder-Bekanntschaft bringt Baby von Date zur Welt

„Ich bin so froh, dass er dabei war“

„Wir wussten beide, dass wir uns mögen und starke Gefühle füreinander haben. Aber die Geburt war der Höhepunkt unserer Beziehung, sie hat uns zusammengeschweißt“, erklärt sie. „Ich bin so froh, dass er dabei war", fügte sie hinzu. Über ihr erstes Kennenlernen sagte Max: „Normalerweise würde ich mich nicht an ein schwangeres Mädchen heranmachen, aber sie hatte einfach etwas an sich.“