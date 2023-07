Wie man mit KI effektiv Tinder-Schwindler enttarnt

Wer heutzutage den Mann - oder die Frau - fürs Leben finden bzw. Amor etwas unter die Arme greifen will, konsultiert auch die eine oder andere Dating-App. Doch bekanntlich suchen nicht alle Menschen, die sich auf solchen Plattformen herumtreiben, die große Liebe. Betrüger nutzen Tinder und Co. für dubiose Machenschaften, und dabei geht es natürlich ums Geld. Ohnehin bereits ausgefeilte Taktiken werden dank Künstlicher Intelligenz immer gefinkelter - und leider auch effektiver. So auch im Falle der Wienerin Lisa, die fast einem Social Bot auf den Leim ging. Doch aus der Gejagten wurde schnell eine Jägerin! Was es mit den Betrugsmaschen auf sich hat, wie Sie sich schützen können - und Lisas (wahre) Geschichte als Warnung.