Brand im Urlaubsort: Diese Rechte haben Sie

Angesichts der erschreckenden Bilder aus Rhodos tun sich bei vielen Fragen auf: Kann ich meine Reise nach Griechenland antreten? Ist es besser, den Flug zu stornieren? Bekomme ich Geld zurück - oder zahle ich drauf? Und Urlauber vor Ort fragen sich: Was mache ich, damit ich so schnell wie möglich in Sicherheit und nach Hause komme? Wir haben den Überblick.