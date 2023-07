„Wir haben nur noch das, was wir am Leib haben“

Reinhard Fink ist verzweifelt und richtig sauer. Eigentlich sollten er, seine Frau und die beiden Kinder (9 und 13 Jahre alt) jetzt am Strand auf Rhodos liegen. Stattdessen sitzen sie seit Stunden am Flughafen in Rhodos fest. „Wir sind am Samstag in Rhodos angekommen. Der Veranstalter wusste da schon, dass es Waldbrände auf der Insel gab. Dennoch hat man uns ins Hotel nach Kiotari gebracht, obwohl es schon einen bestehenden Zivilschutzalarm gab“, ärgert sich Fink. Die Familie kam dann um etwa 13.30 Uhr im Hotel an.