6 Wochen nach Horror: „Mehr Glück, als gedacht“

Es war knapp: Wenige Zentimeter entschieden Anfang Juni über Leben und Tod, als ein führerloser Traktor in das Clubhaus eines Tennisvereins in Pfaffing krachte. Wie knapp die sechs Sportler, die zum Zeitpunkt des Unfalls beim Vereinsheim waren, an der Katastrophe vorbeischrammten, wurde aber erst später klar.