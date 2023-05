Dank neuer „Geheimwaffe“ gegen Unwetter gerüstet

Fünf Großschadenslagen, so viele wie noch nie zuvor in einem Jahr, gab es 2022 in Kärnten. Um solchen Ereignissen noch besser entgegentreten zu können, werden weiter Kräfte formiert. Die Feuerwehr verfügt über zwei zentrale Katastrophenlager in Villach und Klagenfurt sowie über dezentrale in Kirchbach, Sachsenburg, Althofen, St. Andrä, Bruggen, Greifenburg und Feldkirchen, in denen Geräte und Fahrzeuge lagern.