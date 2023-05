13 Angeklagte: Grüner Pass ohne einem Stich

90 Mal Impfung ins Register eingetragen

Der Erstangeklagte arbeitete Ende 2021 in der Impfstraße am Reumannplatz in Wien-Favoriten - trug dort 90 Mal elektronisch einen Impfschutz ein, so die Staatsanwaltschaft: „Er hat in den meisten Fällen Geld dafür bekommen - ein paar hundert Euro“. Die er mit einem 24-Jährigen, verteidigt von Anwalt Florian Kreiner, teilte. Der Mitangeklagte beschaffte „Kunden“.