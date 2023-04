Gesundheitswesen krankt: Wohin das Geld versickert

Das österreichische Gesundheitssystem befindet sich in einer veritablen Krise. Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen sprach in einem „Krone“-Interview gar davon, dass es „an die Wand fahren wird“, wenn nichts geschieht. Doch ist das System überhaupt reformierbar? Die meisten Experten sind sich zumindest darüber einig, was die größten Schwächen sind: Kompetenzwirrwarr, Bürokratie, fehlende Steuerung (s. Experten-Interview rechts).