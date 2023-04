Kastenwagen-Phantom: Die Verunsicherung ist groß

Auch online wird über die Fälle diskutiert

Ein Fahndungserfolg bei den anderen Fällen konnte aber noch nicht vermeldet werden. Am Mittwoch beschäftigt sich das Servus-TV-Format „Fahndung Österreich“ damit. Auch in den sozialen Medien wird hitzig diskutiert. Ein User fordert Überwachungssysteme in der Nähe von Schulen in einem Radius von 100 bis 200 Metern. Ein anderer ruft nach mehr Polizeipräsenz vor den Schulen auf. Eine weitere Wienerin ist froh, dass die Schulen und Eltern so gut untereinander vernetzt sind und sich gegenseitig warnen. Bisher dürften die betroffenen Schüler immer richtig reagiert haben.