Wien: Mann will Kinder in Kastenwagen locken

Warnmeldungen mehrerer Schulen

In einer der versendeten Nachrichten heißt es: „Am Donnerstag, dem 2. Februar, um 14.20 Uhr wurde ich von einem Elternteil informiert, dass bei der Brücke über den Flötzersteig (Ende der Steinbruchstraße) eine Person in einem Kastenwagen versucht hat, zwei Kinder zum Einsteigen einzuladen. Die Kinder sind sofort weggelaufen, die Polizei ist sofort informiert worden und hat versucht, die Person noch zu finden. Am späteren Nachmittag wurde noch ein zweiter Vorfall auf Seite der U-Bahn beobachtet.“ In beiden Fällen konnten die Kinder flüchten.