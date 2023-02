Phantom wollte Kinder in Kastenwagen zerren

Nicht nur in Schulen droht unseren Kindern Gefahr. In jüngster Vergangenheit häufen sich auch wieder Berichte über potenzielle Kindesentführungen - die „Krone“ berichtete. Kurz vor den Semesterferien - am 2. Februar - versuchte ein Phantom in der Nähe des Flötzersteigs in Penzing gleich zweimal Kinder in einen Kastenwagen zu locken. Die Polizei hat mittlerweile einen Zusammenhang in beiden Fällen bestätigt.