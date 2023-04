Wie kommen wir wieder raus aus der Spitalsmisere?

„Vom Bettendenken zum Funktionsdenken“, so das Schlagwort, das Dr. Marhold bedient. Das bedeutet, Stationen fächerübergreifend zu betreiben und in diesem Sinne zusammenzulegen. Damit stehen dem Patienten alle für ihn relevanten Spezialisten an einem Ort zur Verfügung, die Qualität steigt bei sinkenden Kosten. „Betten- und Stationssperren sind dafür nicht geeignet“, so der Gynäkologe und Spitalsmanager aus Wien.