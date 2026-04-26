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Frage des Tages

FPÖ vorne: Muss SPÖ Kurs korrigieren?

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26.04.2026 15:56
Was kann die SPÖ tun um gegen Kickl anzukommen?
Was kann die SPÖ tun um gegen Kickl anzukommen?(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Die FPÖ liegt vorne, während die SPÖ Verluste hinnehmen muss. Besonders in der Bundeshauptstadt stellt sich damit eine zentrale Frage zur zukünftigen Ausrichtung der Sozialdemokratie. Unsere Frage des Tages vom 26.04.2026 lautet daher: „FPÖ bei Nationalratswahl in Wien vorne: Muss SPÖ Kurs korrigieren?“

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Was spricht für eine inhaltliche oder personelle Neuausrichtung der SPÖ und welche Argumente sprechen dagegen? Sollte die Partei stärker auf Themen wie Migration und Sicherheit reagieren oder ihren traditionellen sozialpolitischen Kurs beibehalten? Welche Rolle spielen Wählervertrauen, Parteiprofil und strategische Positionierung im politischen Wettbewerb?

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