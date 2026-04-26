FPÖ vorne: Muss SPÖ Kurs korrigieren?

Was spricht für eine inhaltliche oder personelle Neuausrichtung der SPÖ und welche Argumente sprechen dagegen? Sollte die Partei stärker auf Themen wie Migration und Sicherheit reagieren oder ihren traditionellen sozialpolitischen Kurs beibehalten? Welche Rolle spielen Wählervertrauen, Parteiprofil und strategische Positionierung im politischen Wettbewerb?