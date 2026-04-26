Amok-Raser brachte Frau in Lebensgefahr

Es war ein Einsatz, der selbst erfahrene Beamte schlucken ließ: Mitten im Stadtgebiet drückte ein 21-Jähriger aufs Gas – und löste eine Verfolgungsjagd aus, die beinahe in einer Tragödie endete. Begonnen hatte alles in der Sofie-Lazarsfeld-Straße im 11. Wiener Gemeindebezirk, in Simmering also! Bei Lasermessungen fiel den Polizisten ein Fahrzeuglenker auf, der mit unglaublichen 121 km/h durch die 50er-Zone schoss. Als die Beamten Anhaltezeichen gaben, reagierte der Mann völlig unberechenbar: Er wendete abrupt mitten auf der Fahrbahn – und flüchtete skrupellos mit Vollgas.