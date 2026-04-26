Kleinkind von Auto erfasst und am Kopf verletzt

In Innsbrucker Klinik gebracht

Wie durch ein Wunder blieb das Kind während des gesamten Vorfalls bei Bewusstsein. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde es mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. Über die genaue Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine endgültigen Informationen vor.