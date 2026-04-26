Kleinkind von Auto erfasst und am Kopf verletzt

Schrecklicher Verkehrsunfall am Sonntagvormittag im Tiroler Zillertal: Ein erst knapp zweijähriges Kind ist plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Pkw erfasst worden. Das Kind erlitt Verletzungen am Kopf.
Kurz vor 9.25 Uhr war eine 18-jährige Österreicherin mit ihrem Auto in Zell am Ziller auf der Straße Aufeld unterwegs, als es zur folgenschweren Kollision kam. Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Kleinkind unvermittelt aus einem Parkplatz auf die Straße – genau, als sich der Wagen näherte.
Kind meterweit durch Luft geschleudert
Trotz sofortiger Reaktion konnte die junge Lenkerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug dürfte das Kind seitlich mit der Front erfasst haben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Kind rund sechs bis sieben Meter weit geschleudert.
In Innsbrucker Klinik gebracht
Wie durch ein Wunder blieb das Kind während des gesamten Vorfalls bei Bewusstsein. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde es mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. Über die genaue Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine endgültigen Informationen vor.
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