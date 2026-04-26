Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Spielberg

Auer auch im zweiten DTM-Lauf auf dem Podest

Motorsport
26.04.2026 15:43
Lucas Auer ist in Spielberg auch im zweiten Rennen aufs Podest gefahren.
Lucas Auer ist in Spielberg auch im zweiten Rennen aufs Podest gefahren.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lucas Auer ist im Auftakt-Wochenende der DTM in Spielberg auch im zweiten Rennen aufs Podest gefahren. Der Tiroler im Mercedes wurde am Sonntag beim deutschen Doppelsieg durch Maro Engel (Mercedes) und Marco Wittmann (BMW) Dritter. 

0 Kommentare

Vortagessieger Thomas Preining im Porsche landete am Red Bull Ring nach einem verpatzten Qualifying (14.) nur an der 13. Stelle.

Lesen Sie auch:
Erfreulicher Auftakt in die DTM-Saison aus österreichischer Sicht! 
DTM-Saisonauftakt
Stark! Österreichischer Doppelsieg in Spielberg
25.04.2026

Engel nach erstem Boxenstopp vorne
Der im Vorjahr knapp am Titel vorbeigeschrammte Auer hatte schon das Qualifying als Dritter beendet. Der am Samstag ausgefallene Südafrikaner Kelvin van der Linde holte sich die Pole und ging auch als Erster in die erste Kurve. Engel startete von Platz fünf aus ins Rennen, der Dritte von Samstag setzte sich nach dem ersten Boxenstopp an die Spitze und gab diese nicht mehr ab.

Das nächste DTM-Wochenende findet ab 22. Mai in Zandvoort in den Niederlanden statt. Die DTM wird an acht Schauplätzen mit je zwei Rennen ausgefahren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motorsport
26.04.2026 15:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
153.549 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
113.261 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
109.571 mal gelesen
Christian Poley
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
1101 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Innenpolitik
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
1049 mal kommentiert
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
922 mal kommentiert
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Mehr Motorsport
In Spielberg
Auer auch im zweiten DTM-Lauf auf dem Podest
MotoGP in Spanien
Alex Marquez beendet die Bezzecchi-Siegesserie
MotoGP in Jerez
Sprintsieger Marquez: „Im besten Moment gestürzt“
Krone Plus Logo
„Noch nicht am Limit“
Rechberg: Selbsttest mit 400 PS unter der Haube!
Krone Plus Logo
Nach Doppelsieg
Österreich-Doppel in DTM? Das sagen die Bosse

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf