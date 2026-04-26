Auer auch im zweiten DTM-Lauf auf dem Podest

Engel nach erstem Boxenstopp vorne

Der im Vorjahr knapp am Titel vorbeigeschrammte Auer hatte schon das Qualifying als Dritter beendet. Der am Samstag ausgefallene Südafrikaner Kelvin van der Linde holte sich die Pole und ging auch als Erster in die erste Kurve. Engel startete von Platz fünf aus ins Rennen, der Dritte von Samstag setzte sich nach dem ersten Boxenstopp an die Spitze und gab diese nicht mehr ab.