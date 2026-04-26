Alkolenker mit 2,96 Promille schrottete Oldtimer

Führerschein weg, Auto kaputt! Schwer alkoholisiert (2,96 Promille) setzte sich am Sonntagmorgen ein Tscheche hinter das Steuer eines weißen Oldtimers. Auf der Wolfgangseestraße (B158) bei Hof passierte es: Der 38-Jährige verlor die Kontrolle über sein Auto – sein Pkw stürzte über einen steilen Hang.